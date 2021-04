WTA Stoccarda 2021, risultati 20 aprile: avanzano agevolmente Petra Kvitova ed Aryna Sabalenka

Il torneo Porsche Tennis Grand Prix 2021, di categoria WTA 500, che si gioca sulla terra battuta al coperto di Stoccarda, in Germania, vede oggi disputarsi altri sei incontri del primo turno. Salgono così a dodici le atlete già agli ottavi di finale. Non ci sono azzurre in questo torneo.

Il derby teutonico va a Laura Siegemund, che batte la qualificata Mona Barthel in tre partite dopo oltre due ore di gioco con il punteggio di 6-4 3-6 6-1, ma tre set servono anche alla russa Ekaterina Alexandrova per avere ragione della ceca Karolina Muchova per 4-6 6-2 6-3 dopo 137 minuti di battaglia.

Più agevole il compito della ceca Petra Kvitova, testa di serie numero 7, che batte la statunitense Jennifer Brady in un’ora e mezza per 6-4 6-3, mentre l’estone Anett Kontaveit supera la qualificata tedesca Julia Middendorf per 6-2 6-3 in 72 minuti.

Un duplice 6-2 basta alla bielorussa Aryna Sabalenka, numero 5 del seeding, per battere in appena 68 minuti la cinese Shuai Zhang, infine nello scontro tra qualificate la tedesca Anna-Lena Friedsam, pur battendo la norvegese Ulrikke Eikeri per 6-2 6-0, impiega quasi un’ora e mezza per chiudere la contesa.

Domani si giocheranno altri sette incontri, gli ultimi quattro del primo turno ed i primi tre degli ottavi di finale, che termineranno giovedì con gli altri cinque match. Da venerdì spazio a tutti i quarti, sabato si giocheranno le semifinali e domenica la finale.

WTA 500 STOCCARDA – RISULTATI 20 APRILE (SINGOLARE)

Sedicesimi di finale

TABELLONE

Sedicesimi di finale

Ashleigh Barty Bye

Laura Siegemund batte Mona Barthel 6-4 3-6 6-1

Jelena Ostapenko contro Stefanie Vögele

Tamara Korpatsch contro Karolina Pliskova

Elina Svitolina Bye

Angelique Kerber contro Ekaterine Gorgodze

Maria Sakkari batte Andrea Petkovic 6-2 6-2

Petra Kvitova batte Jennifer Brady 6-4 6-3

Aryna Sabalenka batte Shuai Zhang 6-2 6-2

Anna-Lena Friedsam batte Ulrikke Eikeri 6-2 6-0

Anett Kontaveit batte Julia Middendorf 6-2 6-3

Sofia Kenin Bye

Belinda Bencic batte Nastasja Mariana Schunk 6-4 6-2

Ekaterina Alexandrova batte Karolina Muchova 4-6 6-2 6-3

Marie Bouzkova contro Marketa Vondrousova

Simona Halep Bye

