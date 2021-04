ATP Barcellona 2021: Lorenzo Musetti, con Felix Auger-Aliassime una delle sfide più giovani del circuito

Ci sarà una sfida tutta da guardare quest’oggi a Barcellona, nel momento in cui Lorenzo Musetti scenderà in campo per aprire il programma sul campo intitolato a Manolo Santana, uno dei grandi del tennis spagnolo. Di fronte al diciannovenne di Carrara si pone il canadese Felix Auger-Aliassime, tra le maggiori promesse del tennis mondiale che, però, non è ancora riuscito a fare l’altra parte del balzo, quella in grado di portarlo nei top ten.

Potrebbe iniziare oggi una delle serie di confronti del futuro più prossimo del tennis mondiale, quella che vede di fronte uno dei giocatori dal più brillante tocco della generazione che si sta prendendo rapidamente la scena e il numero 3 del suo Paese, che ha recentemente individuato in Toni Nadal la figura con cui tentare di fare progressi nella propria parabola agonistica.

Auger-Aliassime, dato che usufruisce di un bye, è al debutto nel torneo, mentre Musetti ha mostrato un’ottima solidità nel battere Feliciano Lopez, battuto in due set senza necessità di avere poi troppi problemi. Chiaramente il confronto con il canadese è più difficile, per ciò che lui rappresenta. Per di più, si tratta di un giocatore cui non crea nessun problema, anzi, il fatto di giocare sul rosso, dove ha raggiunto le sue prime due finali sul circuito maggiore (il vero punto dolente, dato che ne ha perse sette).

Se la vittoria con il trentanovenne di Toledo non ha provocato significativi movimenti nella classifica di Musetti, potrebbe risultare ben diverso il caso in cui ci fosse il successo con Auger-Aliassime, che sarebbe a quel punto il terzo più importante giocatore battuto dal toscano. Ci sarebbero infatti le porte delle prime 80 posizioni del mondo aperte, anche se naturalmente un piazzamento del genere sarebbe sottoposto ai movimenti degli altri giocatori nei tornei in cui sono impegnati. Diversamente, per il canadese non cambierebbe granché in questo momento, con il suo numero 20 appena dietro Sinner.

Foto: Marta Magni Images / MEF Tennis Events