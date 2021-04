WTA Stoccarda 2021, risultati 19 aprile: al secondo turno Belinda Bencic e Maria Sakkari

Il torneo Porsche Tennis Grand Prix 2021, di categoria WTA 500, che si gioca sulla terra battuta al coperto di Stoccarda, in Germania, vede oggi disputarsi i primi due incontri del primo turno. Alle prime quattro teste di serie, già agli ottavi, ovvero l’australiana Ashleigh Barty, la romena Simona Halep, la statunitense Sofia Kenin e l’ucraina Elina Svitolina, si aggiungono la svizzera Belinda Bencic e la greca Maria Sakkari. Non ci sono azzurre in questo torneo.

L’elvetica Belinda Bencic, testa di serie numero 8, impiega un’ora e mezza di gioco per liberarsi della qualificata tedesca Nastasja Mariana Schunk, battuta con il punteggio di 6-4 6-2. Nel primo set l’equilibrio dura fino al 3-3, poi è decisivo il break nel settimo gioco, mentre nella seconda partita l’elvetica infila cinque giochi dallo 0-1 e chiude in scioltezza.

L’ellenica Maria Sakkari, invece, regola con un duplice 6-2 la wild card tedesca Andrea Petkovic, battuta in 67 minuti di gioco. Nel primo set si registrano sei break in otto giochi, con la greca che strappa sempre la battuta all’avversaria, tenendo invece per due volte il turno al servizio. Nel secondo parziale, invece, la greca va sul 4-1 pesante e chiude senza problemi.

Domani si giocheranno altri sei incontri del primo turno, che porteranno il totale delle qualificate agli ottavi a dodici. Il primo turno verrà completato mercoledì, quando inizieranno anche gli ottavi, che termineranno giovedì. Da venerdì spazio ai quarti, sabato le semifinali e domenica la finale.

WTA 500 STOCCARDA – RISULTATI 19 APRILE (SINGOLARE)

Sedicesimi di finale

Maria Sakkari batte Andrea Petkovic 6-2 6-2

Belinda Bencic batte Nastasja Mariana Schunk 6-4 6-2

TABELLONE

Ashleigh Barty Bye

Laura Siegemund contro Mona Barthel

Jelena Ostapenko contro Stefanie Vögele

Tamara Korpatsch contro Karolina Pliskova

Elina Svitolina Bye

Angelique Kerber contro Ekaterine Gorgodze

Jennifer Brady contro Petra Kvitova

Aryna Sabalenka contro Shuai Zhang

Ulrikke Eikeri contro Anna-Lena Friedsam

Julia Middendorf contro Anett Kontaveit

Sofia Kenin Bye

Ekaterina Alexandrova contro Karolina Muchova

Marie Bouzkova contro Marketa Vondrousova

Simona Halep Bye

Foto: LaPresse