Wta Madrid, Trevisan e Paolini fuori nelle qualificazioni. Nessuna azzurra nel tabellone principale

Se il tennis italiano al maschile sta vivendo uno dei più fulgidi della storia lo stesso non si può dire per quello in rosa. L’eliminazione di Martina Trevisan e Jasmine Paolini al primo turno delle qualificazioni del WTA di Madrid delineano un quadro della situazione non proprio confortante.

Non si tratta solo del valore intrinseco dei due match persi ma del fatto che nessuna delle nostre azzurre riesca ad alzare il suo livello, trascinando con sé le connazionali. Tornando al Wta di Madrid la 27enne nativa di Firenze si è arresa in meno di un’ora e mezza alla kazaka Zarina Diyas con il punteggio di 6-2 6-4. Un match nel quale la nostra portacolori è stata costretta spesso ad inseguire nel vano tentativo di riacciuffare nel punteggio e nel gioco l’avversaria.

Trevisan non sta vivendo un buon periodo visto che ha perso sei delle ultime sette partite. Il successo tra le altre cose è arrivato nella sfida di Billie Jean King Cup contro la Romania. Ha provato a lottare fino alla fine Jasmine Paolini ma si è dovuta arrendere alla serba Nina Stojanovic (6-4 6-7 6-4).

Nei prossimi giorni, dunque, prenderà il via il WTA di Madrid senza nessuna italiana al via, non un buon viatico per le speranze azzurre in vista degli Internazionali d’Italia.

Foto: Lapresse