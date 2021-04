WTA Charleston 2021, risultati 6 aprile: Kvitova, Muguruza e Putintseva già agli ottavi. Niente Italia, Trevisan già out

Si è conclusa la seconda giornata del torneo WTA 500 di Charleston, che ha dato il via alla stagione sulla terra battuta assieme all’appuntamento di Bogotà. Purtroppo la quota italiana viene subito azzerata: dopo il ritiro forzato di Camila Giorgi a causa del Covid, Martina Trevisan si arrende subito contro Ons Jabeur, numero 12 del seeding, con un doppio 6-2. Continua dunque il momento nerissimo per la toscana, che dall’exploit del Roland Garros dello scorso settembre non ha ancora vinto un match in tornei ufficiali, ora la top 100 è a rischio. Per la Jabeur invece ci sarà la wild card Hailey Baptiste, che ha eliminato Caroline Dolehide in due set.

Abbiamo anche il primo accoppiamento degli ottavi di finale, che vedrà di fronte Garbine Muguruza e Yulia Putintseva. Per entrambe pochi problemi sul rosso della Carolina del Sud, concedendo soltanto quattro giochi alle loro avversarie, rispettivamente la qualificata polacca Magdalena Frech e l’altra kazaka Zarina Diyas. Nella parte bassa del tabellone avanza anche Petra Kvitova, che combatte per un set e mezzo contro l’australiana Storm Sanders: fatta sua la prima frazione al tie-break, piazza l’allungo decisivo nel sesto gioco del secondo set per prendersi la vittoria.

Negli altri match del primo turno, buon debutto per Sloane Stephens: l’americana, appena uscita dalla top 50, si prende lo scalpo della cinese Xinyu Wang per 6-2 6-4 guadagnandosi così il derby con la connazionale Madison Keys. Avanza anche la giovane canadese Leylah Annie Fernandez, che annichilisce Shuai Zhang, numero 16 del tabellone; al secondo turno per lei un match accessibile contro la montenegrina Danka Kovinic, che ha avuto ragione della qualificata rumena Gabriela Talaba.

Nella parte alta avanza Anastasija Sevastova, reduce dai quarti di finale di Miami, che liquida con un doppio 6-3 la quasi omonima Potapova e aspetta Caty McNally al prossimo turno. Positiva anche la prima uscita di Shelby Rogers, che fa fuori Kristina Mladenovic, e di Liudmila Samsonova su Nao Hibino. In chiusura di giornata, durante la notte italiana, arriva una vittoria facile facile per Cori Gauff, che strapazza Tsvetana Pironkova 6-3 6-0

WTA CHARLESTON, RISULTATI 6 APRILE

SECONDO TURNO

[6] G. Muguruza b. [Q] M. Frech 6-1 6-3

[11] Y. Putintseva b. Z. Diyas 6-2 6-2

[3] P. Kvitova b. [Q] S. Sanders 7-6(4) 6-2

PRIMO TURNO

S. Rogers b. K. Mladenovic 6-4 6-3

A. Sevastova b. A. Potapova 6-3 6-3

[WC] E. Navarro b. R. Zarazua 6-4 6-3

S. Stephens b. [Q] Xin. Wang 6-2 6-4

L. Fernandez b. [16] S. Zhang 6-3 6-1

D. Kovinic b. [Q] G. Talaba 7-6(4) 6-4

[WC] H. Baptiste b. [LL] C. Dolehide 6-3 6-3

[12] O. Jabeur b. M. Trevisan 6-2 6-2

[14] C. Gauff b. T. Pironkova 6-3 6-0

L. Samsonova b. N. Hibino 6-2 6-1

Foto: LaPresse