Volta a la Comunitat Valenciana 2021, Miles Scotson apre le danze! Quinto Simone Consonni

Miles Scotson fa sua la prima tappa della 72ma edizione della Volta a la Comunitat Valenciana. Il 27enne australiano della Groupama-FDJ ha conquistato la frazione di apertura della breve corsa a tappe spagnola al termine di un attacco solitario iniziato a 20 chilometri dal traguardo di Ondara. Nonostante una caduta avvenuta a 4000 metri dal termine per via della pioggia, niente ha potuto impedirgli di vincere. John Degenkolb (Lotto Soudal) è stato il primo a tagliare il traguardo nella volata dei battuti, giunti a 28″ dal vincitore. Quinto posto per l’azzurro Simone Consonni (Cofidis).

A caratterizzate la fuga del giorno ci hanno pensato l’azzurro Raffaele Radice (Mg.k Vis VPM), Stephen Bassett (Rally Cycling), Maxime Cam (B&B Hotels p / b KTM), Ibon Ruiz (Equipo Kern Pharma) e Lennert Teugels (Tarteletto – Isorex). Dopo la prima ora di corsa i cinque battistrada sono riusciti a raggiungere tre minuti e mezzo di vantaggio sul gruppo, per poi incrementare il vantaggio sino a 6′.

Ad un certo punto il gap ha cominciato a calare drasticamente, e a 55 chilometri dal termine è sceso a poco più di un minuto. Le ultime due ascese del giorno hanno spezzato notevolmente il gruppo. È iniziata la bagarre in corsa e pure la pioggia, e Miles Scotson ha avuto la meglio su tutti scattando tutto solo a 20 chilometri dal termine in un tratto in discesa.

Il suo gap è cresciuto a vista d’occhio, e soltanto la caduta di cui si è reso protagonista a 4 km dal termine ha potuto impensierirlo un po’. Ma per sua fortuna il vantaggio era già consistente, ed è riuscito a tagliare il traguardo con un certo margine su un gruppo di 34 corridori giunto a 28″ da lui e comandato da John Degenkolb (Lotto Soudal) e Alan Riou (Team Arkéa Samsic).

Foto: Lapresse