Volta a la Comunitat Valenciana 2021, Arnaud Demare vince la second tappa in volata. Consonni 4°

Arnaud Demare ha vinto la seconda tappa della Vuelta Valenciana. Il francese si è imposto al termine della frazione con partenza e arrivo ad Alicante, 179 km con qualche saliscendi che non ha messo in difficoltà i tanti velocisti presenti in gruppo. L’alfiere della Groupama-FDJ si è imposto allo sprint, venendo ben pilotato dai propri compagni di squadra. Si tratta del 77mo successo in carriera per il 29enne, trionfatore alla Milano-Sanremo 2016 e autore di cinque sigilli di tappa al Giro d’Italia e di due al Tour de France.

Arnaud Demare, che in questa stagione si era già imposto alla Roue Tourangelle, ha fatto centro con una bella volata, lasciandosi alle spalle il sempre più convincente belga Timothy Dupont (Bingoal Pauwels Sauces WB) e il forte australiano Caleb Ewan (Lotto Soudal). Quarto posto, invece, per il nostro Simone Consonni (Codifidis), mentre Jacopo Guarnieri (compagno di squadra di Demare) chiude in sesta posizione dopo aver pilotato il proprio capitano. L’australiano Miles Scotson si conferma leader della classifica generale, dopo la bella vittoria di ieri, con 32” di vantaggio sul tedesco John Degenkolb e 34” sul francese Alan Riou.

La giornata è stata animata dal tentativo di fuga di cinque uomini, scattati fin dalle prime battute: lo statunitense Robin Carpenter, gli spagnoli Angel Madrazo, Ibon Ruiz, Xabier Mikel Azparren, il belga Brent van de Kerkhove. Sotto la pioggia hanno raggiunto un vantaggio massimo di quattro minuti, sono stati ripresi dal gruppo quando mancavano quattro chilometri al traguardo.

