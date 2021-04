Vincenzo Nibali è caduto durante un allenamento a Lugano e si è purtroppo procurato una frattura composta del polso destro. La sfortuna sembra perseguitare lo Squalo, chiamato ad affrontare un nuovo problema fisico proprio mentre la stagione stava per entrare nel vivo. Il ciclista siciliano si sottoporrà a un intervento chirurgico nella giornata di domani. Dopo l’operazione si valuterà la situazione e si definirà la tabella di marcia per il recupero. Al momento il 36enne spera di essere al via del Giro d’Italia, che scatterà sabato 8 maggio da Torino: si tratta di una corsa contro il tempo, ma l’alfiere della Trek-Segafredo è sempre riuscito a superarsi nel corso della sua monumentale carriera.

Il vincitore del Tour de France 2014, capace di conquistare la Corsa Rosa in due occasioni, ha nel mirino le Olimpiadi di Tokyo, dove cercherà di conquistare quella medaglia sfumata a Rio 2016 a causa proprio di una caduta. Vincenzo Nibali ha rilasciato le sue prime dichiarazioni attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram: “Faccio fatica a trovare le parole per descrivere l’enorme dispiacere che provo. Anzi, non ce ne sono. Un incidente banale con conseguenze disgraziate che, purtroppo, mette in seria discussione tutti gli sforzi fatti per preparare le prossime gare. È un verdetto che devo accettare. Domani mi opero e poi comincerò un percorso, non semplice e non immediato, per cercare di essere al via del Giro. Questo è l’obiettivo che ho davanti e farò anche l’impossibile per centrarlo. Promesso“.

