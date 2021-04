Una Simona Quadarella motivata e convinta delle proprie potenzialità quella che si presenta in zona mista dopo il trionfo negli 800 metri stile libero agli Assoluti di Riccione. L’azzurra ha vinto senza problemi fermando il cronometro sul tempo di 8’23″77, ampiamente al di sotto del tempo limite per le Olimpiadi sulla distanza.

Nonostante la buona prestazione, Quadarella non si dice pienamente soddisfatta anche se quella di oggi è solo una tappa intermedia verso le Olimpiadi: “Posso fare ancora meglio. Seppur qualificata ho spinto per chiudere sotto il tempo di qualificazione per le Olimpiadi. Speravo di poter scendere sotto 8’22”. Nonostante il lockdown dell’anno scorso e la quarantena da Covid mi sento bene. Nelle ultime settimane abbiamo lavorato molto bene“.

Quadarella si concentra, in chiusura, su quello che sarà “Aspetto le Olimpiadi da 5 anni. Sto lavorando per arrivare pronta, speriamo nel meglio. Mi manca ancora un po’ per essere al top della forma ma manca anche un po’ di tempo prima delle Olimpiadi“.

Di seguito il video di Simona Quadarella

VIDEO SIMONA QUADARELLA

Foto: Lapresse