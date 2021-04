VIDEO Parma-Milan 1-3: highlights e sintesi. Rebic, Kessié e Leao decidono la sfida del Tardini, Ibrahimovic espulso

E’ terminata 2-1 per il Milan la sfida valida per la 30ma giornata del campionato di calcio di Serie A 2020-2021. I rossoneri di Stefano Pioli si sono imposti contro il Parma al Tardini, ottenendo un successo significativo per la loro classifica.

Le realizzazioni del croato Ante Rebic, dell’ivoriano Franck Kessiè e del portoghese Rafael Leão hanno deciso il confronto in terra emiliana, ma non è stato un match semplice per la compagine meneghina, visto il cartellino rosso per condotta antisportiva dello svedese Zlatan Ibrahimovic.

L’espulsione di Ibra al 60′ ha costretto gli ospiti a disputare 30′, oltre al recupero, del secondo tempo in inferiorità numerica, con i ducali che hanno trovato la via della rete con Gagliolo al 66′ su assist di Graziano Pellé. Una segnatura che, per fortuna della compagine milanista, non ha cambiato lo spartito.

Con questo risultato il Milan si conferma in seconda posizione con 63 punti a -8 dall’Inter capolista (una partita in meno), mentre il Parma è in penultima posizione con 20 punti.

Di seguito gli highlights del match:

GLI HIGHLIGHTS DI PARMA-MILAN 1-3

PARMA-MILAN 0-1: IL GOL DI ANTE REBIC

PARMA-MILAN 0-2: IL RADDOPPIO DI FRANCK KESSIE’

PARMA-MILAN 1-2: IL GOL DI GAGLIOLO

PARMA-MILAN 1-3: IL TRIS DI LEAO

Foto: LaPresse