VIDEO Marc Marquez, brividi nella FP4: si salva da una caduta, la Honda balla

Marc Marquez ha rischiato una caduta nelle prove libere 4 del GP del Portogallo 2021, terza tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Portimao. Il fuoriclasse spagnolo, al rientro in gara dopo quasi nove mesi di assenza in seguito a un incidente, ha rischiato di perdere il controllo della sua Honda. La moto ha ballato, il pluri Campione del Mondo è riuscito a salvarsi andando fuori dal tracciato (sempre sull’asfalto) e poi è rientrato in pista senza apparenti problemi.

Il pluri Campione del Mondo non è ancora al top della forma dopo la lunga assenza, ma ha comunque conquistato un buon sesto posto in qualifica e domani scatterà dalla seconda fila con l’obiettivo di lottare per il podio. Di seguito il VIDEO del brivido provato da Marc Marquez nella FP4 del GP del Portogallo.

VIDEO RISCHIO MARC MARQUEZ FP4 GP PORTOGALLO

Foto: MotoGP Press