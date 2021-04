Jannik Sinner, smaltita la delusione della semifinale persa contro il greco Stefanos Tsitsipas (n.5 del mondo) nell’ATP di Barcellona, è tornato al lavoro, come aveva annunciato in conferenza stampa.

L’azzurrino, tenendo fede alla proprio filosofia agonistica, non vuol starci troppo a pensare e l’unico modo che ha di continuare la propria crescita è quella di lavorare e di allenarsi con il massimo dell’impegno. L’interazione all’inizio del 2021 con Rafael Nadal ha rappresentato uno snodo importante nell’approccio di Jannik al tennis e, seguendo questa logica, l’altoatesino si è rimesso all’opera.

Curioso, tra le altre cose, un esercizio in cui Sinner è stato ripreso in un video in cui cerca di stare in equilibrio: un modo per migliorare la propria posizione in movimento. In questo senso, l’azzurrino ha sottolineato nel suo post social: “Tornato al lavoro. La vita è tutto un bilanciamento“.

Di seguito il video:

Back to work…life is a balancing act!! pic.twitter.com/IV5cw7ft2h — Jannik Sinner (@janniksin) April 25, 2021

Foto: LaPresse