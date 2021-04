WTA Istanbul 2021, Sorana-Mihaela Cirstea batte Elise Mertens e conquista il titolo sulla terra turca

E’ la rumena Sorana-Mihaela Cirstea a trionfare nella Finale del WTA di Istanbul (Turchia). La n.67 del mondo si è imposta con il punteggio di 6-1 7-6 (3) contro la più quotata Elise Mertens (n.17 del ranking) in 1 ora e 42 minuti di partita. Una prestazione molto solida di Cirstea che sul rosso turco ha prevalso con merito al cospetto di una Mertens non trascendentale in questo atto conclusivo.

Nel primo set l’incedere di Cirstea è dominante. La rumena detta i tempi dello scambio e Mertens fatica a trovare delle contromisure alla ragnatela della rivale. La n.67 del mondo, dopo la scambio di break e contro-break del secondo e del terzo game, cambia decisamente marcia, infilando una serie di quattro giochi a zero che fanno calare il sipario sul 6-1.

Nel secondo set Mertens cerca di rimettere le cose al loro posto: arriva il break del quarto game e la n.17 del ranking vola sul 4-1. La rumena però non molla e prima manca due chance del contro-break nel settimo gioco, ma poi è concreta nel nono, pareggiando i conti al servizio nel gioco successivo. L’inerzia è dalla parte della 31enne nativa di Bucarest e il nuovo break dell’undicesimo game parla chiaro. Andando a servire, però, per il match la tensione prende il sopravvento e Mertens si gioca il tutto per tutto al tie-break. Cirstea è abile a resettare e a esprimere un tennis molto efficace che le consente di imporsi sul 7-3.

La rumena ha, quindi, concluso con 1 ace, il 66% di prime in campo con cui ha raccolto il 55% dei punti, avendo però un rendimento decisamente migliore con la seconda (70%). Inoltre, la n.67 WTA ha sfruttato un’ottima resa in risposta, tenendo conto del 54% dei punti realizzati contro la prima della rivale.

Foto: LaPresse