VIDEO Golf, Masters Augusta 2021: Rory McIlroy sbaglia e colpisce il padre

Rory McIlroy ha concluso il proprio primo giro al Masters con lo score di +4, e dunque in 76 colpi. Non una bellissima situazione per il nordirlandese, autore di sei bogey e due birdie nel corso delle prime 18 buche e in una zona di classifica ancora non precisamente definita, ma che non lo tiene in alcun modo lontano dal taglio.

L’episodio curioso, però, è un altro: sul par 4 della buca 7, infatti, McIlroy, per recuperare un colpo finito vicino agli alberi, finisce per dare alla pallina un effetto un po’ troppo a destra. In maniera del tutto rocambolesca, questa finisce per colpire il padre dell’ex numero 1 del mondo, Gerry, a una gamba. La velocità è ridotta, quindi nessuna conseguenza.

Divertente lo scambio di battute tra Rory e il suo ormai storico caddie, Harry Diamond: “Quello che hai colpito è tuo padre?” la domanda, “Sì” la risposta. Un episodio un po’ particolare, ma certamente non il più inusuale che si sia visto nel golf.

McIlroy inizierà domani alle 19:48 italiane il suo secondo giro, per evitare il taglio. Suoi compagni nel gruppo 29 saranno l’americano Xander Schauffele e lo spagnolo Jon Rahm, numero 3 delle classifiche mondiali.

A moment Rory McIlroy will always remember: hitting his dad on the leg with a golf ball at the Masters. 😂 pic.twitter.com/ttUxmMiVvy — CBS Sports (@CBSSports) April 8, 2021

Foto: LaPresse