La Ginnastica Fabriano si è confermata Campionesse d’Italia di ginnastica ritmica. La società marchigiana ha conquistato il quinto scudetto consecutivo, confermando la propria imbattibilità. Al Pala Gianni Asti di Torino è stato tutto relativamente facile per la formazione più quotata della vigilia, che non si è fatta intimorire dal particolare meccanismo della Final Six e che ha battuto le avversarie più quotate ovvero Udinese e San Giorgio ’79 di Desio (seconde a pari merito).

Fabriano si è imposta con 10 punti nella finale a tre, contro i 7 punti delle rivali. Da segnalare l’eccellente prestazione di Sofia Raffaeli, reduce dai podi in Coppa del Mondo: 22.400 al nastro e 25.850 alle clavette. Eccellente esercizio anche di Milena Baldassarri: 24.550 alla palla per la romagnola che ha staccato il pass per le Olimpiadi. A completare la squadra Serena Ottaviani (18.100 al cerchio).

Alexandra Agiurgiuculese, anch’ella capace di conquistare il pass olimpico, si è distinta con due buone prove (23.600 alla palla, 21.900 al nastro) col body dell’Udinese. Seguono al quarto posto pari merito la Iris Giovinazzo e la Forza e Coraggio Milano, e in sesta posizione l’Armonia d’Abruzzo.

Foto: Pier Colombo