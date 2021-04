Federica Pellegrini ha vinto con il tempo di 53”86 i 100 stile libero femminili agli Assoluti di nuoto di Riccione. La veronese è stata autrice di una buona gara anche se è mancato lo spunto nel finale. Il motivo è stata la stessa Divina a spiegarlo.

“Il passaggio è stato un po’ troppo veloce negli ultimi dieci metri è normale abbia accusato la fatica. Vorrei nuotare il tempo per le Olimpiadi nei 200 stile libero, che però saranno domani, quindi vedremo domani“.

Ovviamente per Pellegrini l’obiettivo è quello delle Olimpiadi, forse per questo motivo è in dubbio la sua partecipazione agli Europei: “Mi sento abbastanza bene, l’obiettivo è quello di trovare una conferma del lavoro fatto anche sui 200 stile libero. Per adesso non so se farò gli Europei e, nel caso, che gare farò“.

In chiusura la nuotatrice azzurra si concentra su un aspetto che potrebbe risultare estremamente importante: “Nei campionati nazionale di altre nazioni disputano le finali già dal mattino. Su questo aspetto dobbiamo pian piano migliorare per essere pronti sin da subito ad essere competitivi“.

VIDEO FEDERICA PELLEGRINI

Foto: Lapresse