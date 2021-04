Mattia Binotto ha analizzato il rendimento della Ferrari nel GP di Emilia Romagna 2021, seconda tappa del Mondiale F1 andata in scena sul circuito di Imola. Charles Leclerc ha conquistato un bel quarto posto, appena davanti al compagno di squadra Carlos Sainz. Il team principal ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Tutta la squadra è un po’ rammaricata ed è una bella cosa. Senza bandiera rossa oggi ci poteva essere un risultato migliore. Conta la voglia di vincere, la mentalità e questo è un segnale positivo. Siamo contenti per la prestazione, è un punto di partenza. Se pensiamo all’anno scorso quando eravamo a un secondo dalla pole… Siamo contenti, abbiamo punti deboli ma sappiamo dove lavorare“.

Il tecnico ha poi proseguito: “Avevamo caricato più l’ala posteriore. Non ha facilitato nel finale e ci manca qualcosa sul rettilineo. Cercheremo di migliorare. Per quanto riguarda la ripartenza, Charles Leclerc era distratto dalla radio perché lui parlava ma non riusciva a sentirci, non sapeva neanche che era una roll start. Non so perché si è andati lunghi nello scegliere sulla modalità di partenza, penso siano tempi semplicemente tecnici“. Di seguito il VIDEO con le dichiarazioni di Mattia Binotto.

Foto: Lapresse