VIDEO Europa League 2021: highlights, sintesi e gol di Machester United-Roma 6-2

Serata da incubo per la Roma ad Old Trafford. Si spengono già nella semifinale d’andata i sogni di gloria dei giallorossi per quanto riguarda l’Europa League 2021. I giallorossi escono sconfitti per 6-2 in casa del Manchester United, soffrendo tantissimo nel secondo tempo, dopo che nei primi 45′, nonostante tre infortuni, siano stati in vantaggio per 2-1. Andiamo a rivivere l’incontro con tutti i gol e gli highlights.

HIGHLIGHTS EUROPA LEAGUE MANCHESTER UNITED-ROMA 6-2

GOL | Manchester United 1-0 Roma, 9' Bruno Fernandes Daha fazlası için takip ediniz. pic.twitter.com/SujNsbe1I0 — FUTBOL BİZDEN SORULUR (@futbolbizden) April 29, 2021

GOL | Manchester United 1-1 Roma, 15' Pellegrini (P) Daha fazlası için takip ediniz. pic.twitter.com/g02c8cK64z — FUTBOL BİZDEN SORULUR (@futbolbizden) April 29, 2021

GOL | Manchester United 1-2 Roma, 34' Dzeko Daha fazlası için takip ediniz. pic.twitter.com/SRUb9wZcru — FUTBOL BİZDEN SORULUR (@futbolbizden) April 29, 2021

GOL 🔥 | Manchester United 2-2 Roma, 48' Cavani Daha fazlası için takip ediniz. pic.twitter.com/iS8IwXklkO — FUTBOL BİZDEN SORULUR (@futbolbizden) April 29, 2021

GOL | Manchester United 3-2 Roma, 64' Cavani Daha fazlası için takip ediniz. pic.twitter.com/DJaA8FxUYV — FUTBOL BİZDEN SORULUR (@futbolbizden) April 29, 2021

GOL | Manchester United 4-2 Roma, 71' Bruno Fernandes (P) Daha fazlası için takip ediniz. pic.twitter.com/fVoi5qouff — FUTBOL BİZDEN SORULUR (@futbolbizden) April 29, 2021

GOL | Manchester United 5-2 Roma, 75' Pogba Daha fazlası için takip ediniz. pic.twitter.com/tuiNUyG5JY — FUTBOL BİZDEN SORULUR (@futbolbizden) April 29, 2021

Foto: Lapresse