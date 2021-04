È cominciato quest’oggi a Vilamoura l’ultimo evento europeo di qualificazione olimpica ai Giochi di Tokyo 2021 per il singolo maschile ILCA 7 (ex Laser Standard) e per il singolo femminile ILCA 6 (ex Laser Radial). L’Italia ha già conquistato il pass a cinque cerchi tra le donne e verrà rappresentata in Giappone da Silvia Zennaro (selezionata dalla federazione), mentre non è ancora qualificata tra gli uomini.

Purtroppo sono rimaste a disposizione due sole carte olimpiche tra i Paesi europei non ancora qualificati per Tokyo, tra cui l’Italia. Oggi è andata in scena la prima giornata di qualificazione con il regolare svolgimento di due regate per flotta, in attesa di disputare altri due giorni di Qualifying Series prima delle Finali (da giovedì 22 a sabato 24 aprile con due prove al giorno, senza Medal Race).

Considerando esclusivamente gli equipaggi a caccia del pass, la Spagna ha chiuso il day-1 davanti a tutti con Joel Rodriguez Perez e Joaquin Blanco Albalat rispettivamente in ottava e nona piazza assoluta (dietro a Paesi già qualificati) con 14 e 15 punti totali. Belgio virtualmente in zona qualificazione per il secondo e ultimo slot grazie a William De Smet, con uno score di 1-14 e 15 punti complessivi in decima posizione overall.

Già abbastanza distante la pattuglia italiana, con tutti i nostri portacolori attualmente fuori dalla top30 dopo le prime due regate. 32° posto con 37 punti per Alessio Spadoni (3-34 nella flotta blu), 34° con 37 per Giovanni Coccoluto (31-6 nella blu), 41° con 44 per Gianmarco Planchestainer (24-20 nella gialla), 45° con 50 per Dimitri Peroni (36-14 nella blu) e 46° con 50 per Nicolò Villa (27-23 nella blu). Ancora in corsa anche Giacomo Musone, 52° con 57 punti (38-19 nella gialla), mentre tutti gli altri azzurri sono oltre la 75ma posizione e quindi tagliati fuori dai giochi in chiave pass.

Foto: ricochet64/ Shutterstock.com