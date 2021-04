Vela, Europei Finn: Zsombor Berecz in testa dopo la prima giornata. Lontano Matteo Iovenitti

Si è appena conclusa la prima giornata degli Europei di vela per quanto concerne la categoria Finn di scena nelle acque di Vilamoura in Portogallo. Al termine delle due regate odierne in testa l’ungherese Zsombor Berecz che ha ottenuto un 4° e un 5° posto che gli consentono di conquistare la vetta provvisoria della manifestazione continentale con 9 punti.

Alle sue spalle il canadese Tom Ramshaw con 11 punti, frutto del 9° posto nella prima e del 2° nella seconda regata. Ovviamente il nordamericano non concorre per la classifica finale degli Europei. Tornando alla competizione continentale in seconda piazza il britannico Henry Wetherell (17 punti) capace di vincere la prima regata ma che si è dovuto accontentare di un 16° posto in quella successiva.

In terza piazza per quanto concerne la classifica provvisoria relativa agli Europei della categoria Finn c’è lo spagnolo Joan Cardona Mendez con 19 punti (15-4 oggi). L’iberico con questo risultato sale anche in testa alla graduatoria per quanto concerne la categoria Under23.

Indietro l’unico italiano in gara. Si tratta di Matteo Iovenitti che ha chiuso con una deludente 37ma posizione la prima prova di oggi. Decisamente meglio nella seconda chiusa al 7° posto. I 44 punti totali consentono all’azzurro di occupare il 23° posto nella classifica generale che diventa 19° se si considera la sola competizione continentale.

Foto: FIV