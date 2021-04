Billie Jean King Cup 2021: Simona Halep e Patricia Maria Tig non giocheranno in Romania-Italia

Colpo di scena non da poco per il playoff tra Romania e Italia, di scena venerdì e sabato alla Sala Polivalenta di Cluj-Napoca, che vale un posto nelle qualificazioni per le Billie Jean King Cup Finals del 2022 (di fatto, il meccanismo è identico a quello degli spareggi per il Gruppo Mondiale di quando la coppa si chiamava Fed Cup).

Simona Halep e Patricia Maria Tig, infatti, hanno deciso di rinunciare, l’una perché sarebbe ancora alle prese con un problema alla spalla, l’altra per non meglio specificato infortunio. Soprattutto l’assenza della prima offre una mano non indifferente all’Italia, che a questo punto può sperare in qualcosa di più del dover conquistare i due punti non di proprietà della numero 3 del mondo.

Al posto di Halep e Tig, la capitana giocatrice Monica Niculescu ha richiamato Elena Gabriela Ruse, attuale numero 173 del mondo. La Romania, va ricordato, non solo non schiera alcuna giocatrice nelle prime 100 del ranking WTA (la migliore, Irina Bara, è numero 132, anche se Mihaela Buzarnescu ha un ottimo passato), ma deve fare a meno anche di altre valide giocatrici, a partire da Sorana Cirstea, infatti, si è da tempo ritirata dalla competizione, e non ci sono neppure Irina-Camelia Begu e Ana Bogdan. In più, Halep non ha mai fatto troppo mistero di avere molte riserve (eufemismo) sul nuovo format della Billie Jean King Cup.

L’Italia, va ricordato, non schiera Camila Giorgi per positività al Covid-19, ma può contare su Martina Trevisan, Jasmine Paolini, Giulia Gatto-Monticone, Elisabetta Cocciaretto e Bianca Turati, con quest’ultima al proprio esordio azzurro.

Foto: LaPresse