Quinta giornata di gara e secondo giorno di Finali che va in archivio a Vilamoura con un’Italia ancora disperatamente aggrappata al sogno olimpico, anche se servirà un day-6 praticamente perfetto abbinato ad un pizzico di fortuna per poter centrare l’obiettivo della vigilia. In Portogallo gli azzurri stanno cercando di conquistare uno degli ultimi due pass a cinque cerchi a disposizione nella classe ILCA7 (ex Laser Standard).

Quest’oggi il programma ha visto il regolare svolgimento di altre due regate di Gold Fleet, nonostante condizioni davvero complicatissime di vento molto forte. Meteo che si preannuncia simile anche domani, in occasione dell’ultima e decisiva giornata del torneo europeo di qualificazione olimpica per il singolo maschile ILCA 7 ed il singolo femminile ILCA 6 (dove l’Italia è già qualificata e verrà rappresentata ai Giochi da Silvia Zennaro).

Spagna sempre al comando tra i Paesi in lizza per la carta olimpica, anche se Joel Rodriguez Perez ha concesso qualcosa (12-32 oggi) dovendo così rimandare a domani l’appuntamento con la certezza aritmetica del pass. L’iberico è 5° overall con 76 punti e può gestire un ampio margine di 33 punti nei confronti del primo inseguitore in ottica Tokyo, l’olandese Duko Bos.

Attualmente, quando mancano due regate di Gold Fleet al termine del preolimpico, l’Olanda sarebbe la seconda (e ultima) qualificata per la rassegna a cinque cerchi grazie all’undicesima posizione di Bos a quota 109 punti. Domani la barca dei Paesi Bassi dovrà però guardarsi le spalle principalmente dal Belgio (Wannes Van Laer, 125 punti) e dall‘Italia, mentre tutte le altre Nazioni sono sostanzialmente tagliate fuori dai giochi.

Per quanto riguarda la selezione azzurra, le residue chance di qualificazione sono riposte in primis su Alessio Spadoni. Il triestino si è esaltato quest’oggi col vento forte ottenendo un 2° ed un 18° posto che gli consentono di recuperare ben dieci posizioni in classifica (da 26° a 16°) e soprattutto di ricucire almeno parzialmente il gap rispetto all’Olanda. Al momento Spadoni è a -18 punti da Duko Bos e a -2 dal belga Van Laer, distacchi non così incolmabili soprattutto in condizioni così estreme. Troppo lontani tutti gli altri italiani.

