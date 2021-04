Vela, Alessio Spadoni beffato per una manciata di punti. Niente pass olimpico per l’Italia nell’ILCA 7

Niente pass olimpico per l’Italia nella classe ILCA7. Il migliore degli azzurri, Alessio Spadoni, a conclusione dell’ultimo giorno di di Finali a Vilamoura si è posizionato in 14ma piazza con 149 punti, 6 in più rispetto al neerlandese Duko Bos, 11° nella generale con 143 punti, che ha conquistato il pass olimpico per Tokyo 2021.

Analizzando la gara per la qualificazione olimpica la nazionale meglio posizionata in classifica è stata la Spagna, con Joel Rodriguez Perez che ha concluso la manifestazione in nona piazza con 137 punti. Una vera e propria beffa per l’Italia e per Spadoni autore di una grande rimonta negli ultimi giorni che però non si è concretizzata.

Sono più che valide le recriminazioni per alcune regate dell’azzurro (vedi il 33° posto ottenuto in due occasioni) che ne hanno condizionato la classifica finale. Purtroppo hanno chiuso decisamente più indietro tutti gli italiani in gara.

Si è dissolta con il passare dei giorni la concorrenza del Belgio che ha trovato in Wannes Van Laer il migliore rappresentante, 17° con 168 punti. Per la cronaca la vittoria della manifestazione è andata al tedesco Philipp Buhl che ha chiuso con 77 punti, uno solo di vantaggio sul brasiliano Robert Scheidt i cinque sul britannico Michael Beckett.

Foto: Joao Costa Ferreira – Osga_photo