Triathlon, Angelica Olmo è seconda nella tappa di Melilla della Europe Cup 2021

Ottimo secondo posto per Angelica Olmo (CS Carabinieri) nella Europe Triathlon Cup di Melilla (Spagna), dopo aver superato in volata la transalpina Leonie Periault. Davanti a tutti la sua nazionale Cassandre Beaugrand, campionessa del mondo a squadre.

Una gara da protagonista per Angelica Olmo che, dopo aver accusato una trentina di secondi di ritardo nel nuoto, è stata abile a rientrare sulla testa della corsa nelle prime fasi della frazione ciclistica, andando a formare il gruppo delle migliori insieme ad altre 11 atlete. La portacolori italiana ha mostrato un’ottima condizione di forma e, appena posata la bici in T2, si è inserita nella lotta per la zona medaglie sin dalle prime battute delle frazione di corsa. Beaugrand oggi si è rivelata imprendibile, ma alle sue spalle, Olmo ha messo tutte in riga. Segnali interessanti anche dalle altre atlete italiane in gara: Carlotta Missaglia (Valdigne Triathlon) chiude al 16° posto, Costanza Arpinelli (Fiamme Azzurre), autrice di una buona frazione di corsa, si piazza in 20^ posizione, mentre Alessia Orla (707) chiude al 24° posto.

“Da Melilla arriva la notizia dello splendido secondo posto di Angelica Olmo, assoluta protagonista in una gara dal livello mondiale – sottolinea Riccardo Giubilei, presidente della Federazione Italiana Triathlon – Siamo veramente soddisfatti del lavoro svolto sin qui dai nostri azzurri e oggi festeggiamo questo bel podio italiano che fa sventolare il Tricolore in ambito internazionale: a tal proposito, un ringraziamento particolare va allo staff tecnico e a Fabio Rastelli, presente in Spagna nel fine settimana. Oggi abbiamo compiuto un piccolo passo in avanti verso i prossimi obiettivi importanti della stagione”.

Foto: FITRI