Treviso-Dinamo Sassari oggi: orario, tv, programma, streaming Serie A basket 2021

Oggi alle 12.00 la De Longhi Treviso sarà in scena al Palaverde per un match di Serie A 2020-2021 di pallacanestro che la vedrà contrapposta alla Dinamo Sassari. Si tratta di una sfida ad alta quota dato che i trevigiani, al momento, sono sesti con 26 punti, mentre i sardi sono quarti con 28 (ma hanno tre partite in meno rispetto al sodalizio della Marca). I padroni di casa sono in grandissima forma e hanno vinto gli ultimi cinque incontri disputati. Per questo motivo, Treviso si presenterà alla palla a due sognando il colpaccio.

Sassari, la quale, in settimana, ha battuto Bamberg in un match di Basketball Champions League, mettendo fine a una stiscia di quattro sconfitte consecutive, però, ha assolutamente bisogno di vincere. Gli isolani, infatti, devono difendere la loro quarta piazza dall’assalto della Reyer Venezia. Inoltre, la Dinamo è stata surclassata dalla Virtus Bologna nell’ultima sfida di campionato disputata e deve rifarsi il prima possibile. L’incontro tra Treviso e Sassari sarà visibile in diretta streaming su Eurosport Player.

IL PROGRAMMA DI TREVISO-DINAMO SASSARI

Orario: 12.00

Diretta streaming: Eurosport Player

Credit: Ciamillo