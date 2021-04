Tour of the Alps 2021: programma, orari, tv, streaming

Mancano pochissimi giorni alla grande partenza del Tour of the Alps 2021, che prenderà il via lunedì 19 aprile da Bressanone, per poi terminare dopo cinque giorni di gara a Riva del Garda, esattamente venerdì 23 aprile. Si prospetta un’edizione stellare per la breve corsa a tappe italo austriaca organizzata dal GS Alto Garda sotto il segno dell’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino, e che accompagnerà diversi big verso il Giro d’Italia.

Saranno presenti campioni del calibro di vincitori di grandi giri come il quattro volte padrone alla Grande Boucle Chris Froome (Israel Start-up Nation), il colombiano Nairo Quintana (Arkea-Samsic), re del Giro 2014, se non il trionfatore della Vuelta 2018 Simon Yates (Team BikeExchange). Ma con loro ci saranno altri pretendenti come il vincitore uscente Pavel Sivakov (INEOS Grenadiers) con accanto Daniel Martinez e Gianni Moscon, poi Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), il faro azzurro Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), il talentuoso scalatore britannico Hugh Carthy (EF Education First-Nippo), e l’irlandese Dan Martin (Israel Start-Up Nation).

Attenzione a possibili outsider del calibro di Jai Hindley, Romain Bardet (Team DSM), secondo al Giro 2020, Alexandr Vlasov (Astana-Premier Tech), Matteo Fabbro (Bora-Hansgrohe), Pello Bilbao (Bahrain Victorius), Ilnur Zakarin (Gazprom Rusvelo), Rafal Majka, Brandon McNulty (UAE Team Emirates), e gli azzurri Domenico Pozzovivo (Qhubeka Assos) e Alessandro Fancellu (Eolo Kometa).

La 45esima edizione del Tour of the Alps verrà trasmessa tutti i giorni in diretta televisiva su Rai Sport, Eurosport 1 ed Eurosport 2. Inoltre è prevista la diretta streaming su Rai.tv ed Eurosport Player. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Infine, OA Sport vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale di ogni singola tappa.

PROGRAMMA, ORARI

45esimo Tour of the Alps: 19-23 aprile 2021

Lunedì 19 aprile – Prima tappa

Bressanone-Innsbruck (140,6 km)

Orario: 11.55-15.30

Martedì 20 aprile – Seconda tappa

Innsbruck-Feichten Im Kaunertal (121,5 km)

Orario: 12.15-15.30

Mercoledì 21 aprile – Terza tappa

Imst-Naturno (162 km)

Orario: 09.50-14.15

Giovedì 22 aprile – Quarta tappa

Naturno-Pieve di Bono (168,6 km)

Orario: 10.50-15.30

Venerdì 23 aprile – Quinta tappa

Valle del Chiese/Idroland-Riva del Garda (120,9 km)

Orario: 12.15-15.30

TV, STREAMING

Diretta tv: Rai Sport, Eurosport 1, Eurosport 2

Diretta streaming: Rai.tv, Eurosport Player

Diretta testuale: tutti i giorni su OA Sport

Foto: Lapresse