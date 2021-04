Tokyo 2021, sorteggiati i gironi del torneo olimpico maschile e femminile di pallamano

Prosegue il percorso di avvicinamento ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021, che scatteranno ufficialmente il 23 luglio con la cerimonia d’apertura. Per quanto riguarda uno degli sport di squadra presenti nel programma a cinque cerchi, è già stata definita la composizione dei gironi di qualificazione. Stiamo parlando della pallamano, in cui l’Italia sarà assente sia in campo maschile che in campo femminile.

Il processo di qualificazione si è infatti già concluso, definendo di fatto le 24 partecipanti (12 maschili e 12 femminili) al torneo olimpico. Tra gli uomini, il gruppo A sarà formato da Norvegia, Francia, Germania, Brasile, Spagna e Argentina, mentre il girone B è composto dai campioni olimpici in carica della Danimarca insieme a Svezia, Portogallo, Egitto, Bahrain ed i padroni di casa del Giappone.

Stesso format anche per le donne, con Olanda, Montenegro, Norvegia, Corea del Sud, Angola e Giappone inserite nel gruppo A. Nell’altro raggruppamento sono state sorteggiate invece Spagna, Ungheria, Svezia, Francia, Brasile ed il Comitato Olimpico Russo. Le prime quattro classificate di ogni girone accederanno alla fase a eliminazione diretta, che scatterà a partire dai quarti di finale. I primi match di qualificazione si disputeranno il 24 luglio, mentre le finali di entrambi i tornei sono in programma tra il 7 e l’8 agosto.

Following the draw for the #Tokyo2020 Olympic handball competition this morning, here are the playing groups for the upcoming Games 🙌 pic.twitter.com/lQJYVXUeB1

— International Handball Federation (@ihf_info) April 1, 2021