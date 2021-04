Mentre il “circus” del tiro a volo internazionale si prepara a vivere la terza tappa della Coppa del Mondo 2021, che si terrà in quel di Lonato del Garda, nello storico impianto italiano spesso teatro di grandi eventi internazionali, la ISSF ha ufficializzato – ormai da qualche settimana – i ranking mondiali delle varie specialità della disciplina.

In casa Italia, quello su cui si ponevano le maggiori attenzioni, vista la mancanza di carte olimpiche ottenute in questi due anni, era quello del trap maschile dove però la costanza di Mauro De Filippis e lo “sprint” di Daniele Resca hanno messo le cose in ghiaccio relative al criterio ranking che – nominalmente – consegnava un pass a ogni singolo tiratore verso le Olimpiadi di Tokyo.

Con 1538 punti totalizzati, Mauro De Filippis guida la lunga classifica dove, appunto, Daniele Resca (1209 punti) si trova in quarta piazza, separato dal compagno di squadra dai 1327 dello spagnolo Alberto Fernandez e dai 1312 del britannico Matthew John Coward-Holley, entrambi però già in possesso del pass contingentale verso la kermesse a Cinque Cerchi. In settima posizione, poi, figura anche Valerio Grazini (769). Di seguito il ranking completo.

Tiro a volo, il ranking mondiale del trap maschile. Pass olimpico in ghiaccio per l’Italia

Foto: FITAV