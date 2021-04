Motivazione e voglia di fare. Le azzurre del tennis sono pronte per il confronto di venerdì e sabato contro la Romania a Cluj, nella sfida valida per il playoff della Billie Jean King Cup by BNP Paribas (ex Fed Cup), con l’obiettivo di centrare il pass per il turno preliminare del tabellone principale del 2022 di questa rinnovata competizione a squadre.

Sul veloce indoor rumeno Martina Trevisan, Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Giulia Gatto-Monticone e la “new entry” Bianca Turati sono le convocate scelte da Tathiana Garbin. Un roster di giocatrici privo della tennista italiana meglio posizionata nel ranking WTA, vale a dire Camila Giorgi, costretta a dare forfait per la positività a Covid-19.

Il match contro le padroni di casa sembrava decisamente complicato, ma tenuto conto dei forfait delle due top-100 rumene, Patricia Maria Tig e soprattutto la numero 3 al mondo Simona Halep, il discorso è decisamente aperto. Sia la due volte vincitrice di tornei dello Slam che la numero 63 WTA hanno optato per non partecipare ai playoff per via di alcune criticità fisiche. Per questo saranno Irina Bara e Mihaela Buzarnescu le singolariste.

Garbin, da questo punto di vista, ha deciso di puntare su Trevisan e Cocciaretto, tenendo dunque a riposo la numero 2, Jasmine Paolini nella prima giornata. “Abbiamo fatto una grande settimana di allenamenti, le condizioni sono favorevoli perché il campo non è velocissimo e c’è tempo per giocare. Siamo contente della superficie e di come abbiamo affrontato la preparazione. Le ragazze sono pronte e hanno voglia di competere e di mettersi in gioco. Aspettiamo questo playoff con grande entusiasmo. Conosciamo la caratura delle nostre avversarie e siamo convinte di potercela fare“, le parole della capitana azzurra.

Foto: LaPresse