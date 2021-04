Tennis: Roland Garros 2021, non si esclude il rinvio tra le opzioni

Il Roland Garros 2021 a rischio rinvio? Una possibilità. Questo è ciò che traspare da quanto emerso in un’intervista radiofonica a Roxana Maracineanu, ex nuotatrice di alto livello (un oro mondiale e un argento olimpico) che ora è titolare del Ministero dello Sport in Francia, rilasciata a France Info.

Si sottolinea, in particolare, del fatto che “stiamo discutendo con la FFT (Federazione francese, N.d.R.)per capire se bisognerà cambiare la data in concomitanza con una possibile ripartenza di tutti gli sport e dei grandi eventi“. Nei giorni precedenti, anche il nuovo Presidente della FFT, Gilles Moretton, che ha spodestato il controverso (eufemismo) Bernard Giudicelli, si era espresso sulla questione, ma non era stato tanto netto.

Il Presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, ha recentemente posto a metà maggio il limite dal quale si può cominciare a parlare di riaperture, in una situazione, quella francese, che vede una campagna vaccinale sotto le attese e un numero di contagi che viaggia sulle 40.000 unità al giorno nei dati più recenti.

L’anno scorso il Roland Garros è stato spostato in avanti dal 27 settembre all’11 ottobre, a causa delle conseguenze della pandemia di Covid-19. Quest’anno, invece, è previsto dal 23 maggio al 6 giugno (la partenza di domenica è ormai un classico, che rende quello francese l’unico Slam ad averne tre nel torneo).

