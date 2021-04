Bisognerà attendere fino al termine del Roland Garros per conoscere l’elenco dei tennisti qualificati per i Giochi Olimpici di Tokyo 2021. L’ATP e la WTA, in seguito al rinvio di una settimana del Grand Slam parigino causa lockdown, hanno modificato il calendario e di conseguenza sarà la classifica mondiale del 14 giugno a stabilire l’entry list del torneo olimpico.

Si tratta di una decisione molto importante, che rende di fatto il Roland Garros un appuntamento fondamentale anche in ottica qualificazione a cinque cerchi. Ricordiamo che i tabelloni olimpici di singolare saranno formati da 64 atleti, mentre in doppio avremo 16 coppie miste e 32 coppie per gli eventi di doppio maschile e femminile.

Ogni Paese potrà schierare un massimo di 6 uomini e 6 donne, con un limite di quattro rappresentanti nei singolari e di due coppie in ciascun tabellone di doppio. L’Italia, al momento, sarebbe qualificata nel singolo maschile con Matteo Berrettini, Jannik Sinner, Fabio Fognini e Lorenzo Sonego, mentre tra le donne c’è il rischio di un clamoroso zero.

Foto: Lapresse