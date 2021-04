Tennis, Ranking ATP (26 aprile): Rafael Nadal si riprende il numero 2, Novak Djokovic leader. Berrettini 10°, salgono Sinner e Musetti

La maggiore delle novità del nuovo ranking ATP, che inaugura come da tradizione il lunedì del tennis, riguarda il secondo posto. Finisce, almeno per ora, il momento di Daniil Medvedev, perché con il successo di Barcellona è Rafael Nadal a scalzare il russo e riprendersi la posizione che più a lungo ha occupato nella propria parabola tennistica.

Comanda sempre Novak Djokovic: il serbo è infatti a quota 11963, e aumenta il proprio bottino di punti in maniera leggera, non riuscendo a superare quota 12000 solo perché il russo Aslan Karatsev gli ha impedito di trionfare in casa propria, a Belgrado. Quest’ultimo, però, non è riuscito a fermare Matteo Berrettini, che con il successo di ieri si riavvicina alla nona posizione dell’argentino Diego Schwartzman. Entrambi, ad ogni modo, sono assai separati dai primi otto e c’è una grande differenza anche tra il tedesco Alexander Zverev e il greco Stefanos Tsitsipas, il quale mette nel mirino il quarto posto dell’austriaco Dominic Thiem.

RANKING ATP (TOP 10)

1 SRB Novak Djokovic 11963

2 ESP Rafael Nadal 9810 (+1)

3 RUS Daniil Medvedev 9700 (-1)

4 AUT Dominic Thiem 8365

5 GRE Stefanos Tsitsipas 7980

6 GER Alexander Zverev 6125

7 RUS Andrey Rublev 6000

8 SUI Roger Federer 5875

9 ARG Diego Schwartzman 3765

10 ITA Matteo Berrettini 3568

Ancora una volta sono dieci gli italiani compresi tra i primi 100 giocatori del mondo; detto di Berrettini, che festeggia anche l’11° posto nella Race, da segnalare è il nuovo best ranking di Jannik Sinner, che diventa numero 18 grazie alla semifinale colta a Barcellona. Anche l’altro giovane rampante d’Italia, Lorenzo Musetti, scala quattro posti per effetto del secondo turno in Catalogna, ma a prendersi il ruolo di maggiormente migliorato della settimana, nella zona alta di classifica, è Gianluca Mager, che con le qualificazioni passate e i quarti in Serbia guadagna sette posizioni. Da segnalare il +47 di Andrea Pellegrino, al numero 241 dopo la vittoria al Challenger di Roma (TC Garden).

AZZURRI NELLA TOP 100

10 Matteo Berrettini 3568

18 Jannik Sinner 2548 (+1)

28 Fabio Fognini 2048 (-1)

32 Lorenzo Sonego 1817

67 Stefano Travaglia 999 (-4)

81 Salvatore Caruso 928

83 Lorenzo Musetti 911 (+4)

91 Gianluca Mager 860 (+7)

94 Marco Cecchinato 816

96 Andreas Seppi 814

Foto: LaPresse