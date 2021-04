Una grande opportunità. Lorenzo Musetti e il Masters1000 di Montecarlo saranno una cosa sola la settimana prossima. Il “principino” del tennis italiano sarà al via del terzo “1000” in carriera, dopo aver ricevuto una wild card.

L’invito degli organizzatori al tennista del Bel Paese non è frutto di un gesto di bontà incommensurabile, ma frutto dei recenti risultati del giocatore nativo di Carrara. Musetti, infatti, nelle ultime settimane ha compiuto un balzo in avanti assai importante tale da proiettarlo in top-100 e ora con la possibilità di aumentare i giri del motore.

La scalata potrebbe essere appena cominciata perché sulla terra “Lorenzo il Magnifico” ha il giardino di casa. I suoi gesti ampi con il rovescio a una mano e le variazioni ben si sposano su questa superficie e quindi la chance sul “red carpet” del Principato è importante. Certo, il sorteggio di scena domani potrebbe riservare anche un incrocio complicato per l’azzurrino, ma in questa fase di crescita tutto fa esperienza.

Il tennista nostrano ne ha tanto bisogno e confrontarsi con giocatori di livello assoluto è fondamentale per arricchire il proprio bagaglio tecnico. Si migliora nelle difficoltà e certe condizioni solo in partita si possono presentare. L’allenamento è fondamentale per creare una base e lavorare su alcune “spigolosità” (lo stare troppo distante in risposta e un dritto un po’ balbettante per Lorenzo), ma è chiaro che gli aspetti emotivi si possono testare solo nel mentre di un match.

Musetti ha messo in mostra qualità anche mentali in queste prime apparizioni nel circuito principale e pertanto il desiderio è di proseguire su questa strada perché “il meglio deve ancora venire”.

