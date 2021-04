Tennis, la pioggia rallenta il programma odierno ad Estoril. A rischio rinvio il match di Marco Cecchinato

Potrebbe protrarsi fino a domani l’attesa di Marco Cecchinato, chiamato ad affrontare il francese Ugo Humbert per gli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Estoril. Il match dell’azzurro, programmato quest’oggi come terzo incontro sul campo centrale, rischia infatti di essere rinviato a domani a causa del maltempo.

Dopo la vittoria in apertura di programma del sudafricano Kevin Anderson per 6-3 7-6 sullo spagnolo Roberto Carballes Baena in poco meno di due ore di gioco, purtroppo l’arrivo della pioggia ha provocato l’interruzione della partita tra il croato Marin Cilic ed il padrone di casa portoghese Nuno Borges al termine del primo set (vinto a sorpresa al tie-break dalla wild card locale).

Le previsioni sono comunque incoraggianti (la pioggia sta diminuendo, i campi sono stati scoperti) ed il gioco dovrebbe ripartire in tempi celeri, consentendo di conseguenza il regolare svolgimento di tutti gli incontri di singolare in programma sul centrale. Al termine della contesa tra Cilic e Borges, scenderanno in campo il nostro Marco Cecchinato ed il n.31 ATP Ugo Humbert. Quarto e ultimo incontro di giornata tra il francese Jeremy Chardy e lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, con Cecchinato spettatore interessato nel caso in cui riuscisse a raggiungere i quarti di finale.

Foto: Lapresse