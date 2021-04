Tennis, Jannik Sinner studia per diventare campione: nella top-20 come Djokovic e Federer

Un altro lunedì particolare per Jannik Sinner. L’altoatesino continua la sua scalata nel tennis mondiale e da quest’oggi è nella top-20 del ranking ATP (n. 19).

Il duro lavoro paga e Sinner ne sta già raccogliendo i frutti, essendo solo all’inizio del percorso. All’età di 19 anni e 8 mesi è in una posizione considerevole e prima di lui solo 10 italiani si erano spinti a tanto, riuscendo a centrare l’obiettivo in maniera assai precoce:

GLI ALTRI ITALIANI NELLA STORIA (TOP-20)

Adriano Panatta (br n. 4);

Corrado Barazzutti (br n. 7);

Matteo Berrettini (br n. 8);

Fabio Fognini (br n. 9);

Paolo Bertolucci (br n. 12);

Marco Cecchinato (br n. 16);

Andreas Seppi (br n. 18);

Andrea Gaudenzi (br n. 18);

Omar Camporese (br n. 18);

Renzo Furlan (br n. 19);

In questo caso, viene spontaneo un confronto coi soliti big-3. Nel caso di Nadal, l’iberico entrò nella cerchia dei migliori 20 tennisti del pianeta a 18 anni, 10 mesi e un giorno e quindi si distingue per questo. Discorso diverso per Novak Djokovic e Roger Federer: il serbo bussò alla porta della top-20 a 19 anni, 3 mesi e 18 giorni, mentre lo svizzero a 19 anni, sei mesi e 18 giorni.

Se si considerano questi parametri anagrafici, siamo in linea con Sinner, anche se si dovrebbero considerare altre mille variabili, partendo dal presupposto che all’età di Jannik i tre tennisti citati avevano disputato più incontri e pertanto avevano un livello d’esperienza diverso. Ciò si giustifica anche per il fatto che l’altoatesino stia affrontando un percorso nel quale c’è da considerare la questione pandemica, che ne ha un po’ tarpato le ali in termini di progressione.

Foto: LaPresse