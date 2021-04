SailGP, chi vinse la prima edizione del 2019? Duello Australia-Giappone

Mancano ormai pochi giorni di attesa prima dell’inizio del SailGP 2021-2022, seconda edizione di una delle competizioni veliche più spettacolari e interessanti del panorama internazionale. Si tratta di un tour mondiale composto da 8 tappe, a partire dalle Bermuda, con l’ultimo atto in programma a marzo del 2022 in quel di San Francisco. Prevista anche una tappa in Italia e per la precisione a Taranto, dal 5 al 6 giugno 2021.

Si utilizzano i catamarani F50 con foil e a bordo delle varie imbarcazioni ci saranno degli autentici fuoriclasse, tra cui alcuni reduci della 36ma America’s Cup. Presenti tra gli altri Peter Burling (Team Nuova Zelanda), James Spithill (Team USA), Ben Ainslie (Team Gran Bretagna) e Nathan Outteridge (Team Giappone). Ricordiamo che, tra gli ideatori della manifestazione, c’è anche la leggenda della vela mondiale sir Russel Coutts.

La prima edizione del SailGP, andata in scena nel 2019 con l’intento di fare concorrenza all’America’s Cup, ha visto la partecipazione di 6 equipaggi (quest’anno saranno 8): Australia, Giappone, Cina, Francia, Stati Uniti e Gran Bretagna. Il primo evento si è disputato il 15-16 febbraio a Sydney, davanti a 20.000 spettatori, con i padroni di casa del team aussie che si sono imposti per tre lunghezze di margine nei confronti della barca nipponica timonata da Nathan Outteridge.

Il Team Australia ha poi vinto per un solo punto anche la seconda tappa di San Francisco (4-5 maggio), sempre davanti al Giappone, cominciando di fatto un bel duello per la leadership nella classifica generale. A New York è arrivata la risposta di Outteridge, che ha trascinato il catamarano giapponese al primo successo di tappa recuperando 4 punti nei confronti di Tom Slingsby e compagni.

A Cowes la formazione oceanica è tornata però a dominare la scena in condizioni estreme, rimandando tutto all’evento finale di Marsiglia. Nella regata decisiva, il campione olimpico Laser Tom Slingsby ha avuto la meglio sul rivale Nathan Outteridge, regalando al Team Australia il trionfo finale nella classifica generale della manifestazione.

Credit: SailGP Free Editorial Use