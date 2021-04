Prosegue il conto alla rovescia in vista dell’inizio del SailGP 2021-2022, seconda edizione di una delle competizioni veliche più spettacolari e intriganti del panorama internazionale. Si utilizzano i catamarani F50 con foil e a bordo delle varie imbarcazioni ci saranno degli autentici fuoriclasse, tra cui alcuni reduci della 36ma America’s Cup. Ben Ainslie sarà skipper e timoniere di Team Gran Bretagna, con l’obiettivo di riscattare la bruciante sconfitta rimediata in finale di Prada Cup contro Luna Rossa.

Il leggendario quattro volte campione olimpico ritroverà alle Bermuda (sede della prima tappa del SailGP, in programma da sabato 24 a domenica 25 aprile) alcuni avversari affrontati in Coppa America, tra cui James Spithill (Team Usa) e Peter Burling (Team Nuova Zelanda). Dopo aver chiuso la prima storica edizione della manifestazione in quarta piazza, senza brillare particolarmente, l’obiettivo dello “Squalo” inglese è quello di iscriversi all’albo d’oro e di aggiudicarsi il ricco montepremi messo in palio dall’organizzazione.

Ainslie avrà a disposizione un equipaggio di grande spessore, che conta un altro campione olimpico di vela ed un medagliato a cinque cerchi del canottaggio. Luke Parkinson è il flight controller del catamarano britannico, dopo aver ricoperto questo ruolo anche con Ineos per l’ultima campagna di America’s Cup, mentre l’australiano Iain Jensen (oro e argento olimpico nei 49er) aiuterà il team come Wing Trimmer.

I tre grinder a tempo pieno per il SailGP 2021-2022 saranno Matt Gotrel (campione olimpico a Rio 2016 nel canottaggio), Neil Hunter (il membro più giovane della squadra) e Richard Mason. Il sodalizio britannico vuole anche portare avanti un programma di sviluppo in campo femminile, testando diverse veliste nelle prime tre tappe stagionali prima di selezionare la migliore in vista della seconda parte del SailGP. Alle Bermuda ci sarà Hannah Mills, campionessa olimpica in carica del 470 già qualificata per la sua terza Olimpiade a Tokyo.

Foto: Lapresse