Tennis, il Masters 1000 di Madrid e gli Internazionali di Roma non cambieranno le loro date

Il rinvio del Roland Garros 2021 non porterà a grandi cambiamenti all’interno del calendario tennistico. Lo Slam francese comincerà il 30 maggio, causa la situazione sanitaria della Francia, che si troverà in lockdown fino alla fine di aprile.

Un cambiamento di date, come detto, che non andrà a coinvolgere i tornei che vanno a precedere il Roland Garros. Infatti sia il Masters 1000 di Madrid sia quello di Roma non subiranno modifiche. Il torneo spagnolo inizierà con le qualificazioni il 30 aprile, mentre gli Internazionali d’Italia scatteranno il 3 maggio con tutta la fase delle pre-qualificazioni, per poi terminare con la finalissima il 16.

Da capire la situazione per i tornei che aprono la stagione dell’erba. Infatti la seconda settimana dello Slam parigino coincide proprio con l’inizio di queste competizioni. Gli organizzatori di Wimbledon hanno già fatto sapere che non ci saranno modifiche sulla data dei The Championships.

FOTO: LaPresse