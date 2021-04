Tennis, Halle sarà a porte chiuse nel 2021, spifferi su una presenza di Federer nel 2022

Nonostante la stagione sulla terra rossa sia già cominciata, si comincia a pensare anche ai tornei sull’erba, completamente saltati nel 2020 a causa della pandemia di Covid-19 scoppiata a marzo. Nonostante la scorsa estate ci fu un abbassamento dei contagi, il torneo di Halle ha deciso di non rischiare: a causa della situazione che si sta vivendo in Germania, le partite che si svolgeranno in Sassonia saranno senza pubblico.

Ad annunciarlo è la stessa organizzazione, che ha inviato un messaggio a tutti coloro che avevano già acquistato un biglietto per il torneo che si svolgerà dal 14 al 20 giugno: “Poiché la salute dei nostri visitatori, giocatori, partner e dipendenti ha la massima priorità per noi e per il nostro partner del torneo, Noventi Health SE, purtroppo quest’anno abbiamo solo la possibilità di organizzare il torneo senza pubblico. Non sarà possibile disputare il Noventi Open davanti ad un pubblico fino al prossimo anno“.

Porte chiuse dunque per il torneo storico sull’erba, che a due mesi di distanza ci regala già una ottima entry list: in questo momento ad aver confermato la partecipazione sono Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Roberto Bautista Agut, Kei Nishikori, David Goffin, Karen Khachanov e Roger Federer, vincitore per dieci volte in Germania e anche campione in carica, avendo trionfato nel 2019 contro David Goffin.

Qui arriva una notizia indiretta, che è una vera e propria sorpresa. Secondo il collega Nikolaus Fink, il campione svizzero avrebbe confermato, assieme a Kei Nishikori, anche la sua partecipazione per il 2022. Una notizia che porta a pensare come Roger Federer non abbia ancora in mente di ritirarsi dopo la stagione 2021, e che può spingere chi ha acquistato il biglietto per l’edizione di quest’anno di tenerselo stretto anche per la prossima annata.

Foto: LaPresse