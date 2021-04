Era il 21 aprile del 2019 quando Fabio Fognini ha portato a termine la sua più grande impresa in carriera, la vittoria al Masters1000 di Montecarlo. A quasi due anni di distanza da quella fantastica avventura il ligure proverà a difendere il titolo ma, almeno sulla carta, si tratta di una missione quasi impossibile. Non tanto per le sue capacità, il talento del tennista di Arma di Taggia è innegabile, quanto per i problemi fisici che ne hanno limitato le prestazioni negli ultimi mesi e la crescita esponenziale di tanti possibili rivali.

L’avvicinamento al torneo monegasco per l’azzurro non è stato entusiasmante. Il ligure è uscito sconfitto al primo turno dell’ATP di Marbella, da numero 2 del seeding, contro lo spagnolo Jaume Munar. Di certo non un buon viatico in vista di uno degli appuntamenti più importanti della stagione. Si perchè il Masters1000 di Montecarlo, oltre che un torneo importantissimo, rappresenta per Fognini anche un bacino di punti fondamentale.

Sarà estremamente complicato per il numero 18 del mondo riuscire a difendere quel bottino ma, d’altro canto, ha la necessità di avvicinarsi quanto più possibile all’impresa per evitare di scivolare pericolosamente indietro nel ranking. Allo stato attuale il tennista di Arma di Taggia sembra almeno un gradino indietro rispetto ai big Rafael Nadal e Novak Djokovic, senza dimentica Dominic Thiem, a patto che ritrovi la brillantezza dei tempi migliori, e Daniil Medvedev. Ma i nomi di possibili candidati al successo finale sono molteplici.

Il vero problema che per quanto visto sin qui, al netto ripetiamo delle problematiche fisiche che hanno reso nullo per Fognini il 2020, è la qualità del gioco espresso dal nostro portacolori. Il ligure, però, nel corso della carriera ha dimostrato in più occasioni di riuscire a tirare fuori il meglio di sé nei momenti di difficoltà e dovrà essere questa la spinta per dare il massimo a partire dal prossimo 11 aprile.

Le premesse non sono, purtroppo, quelle di due anni fa ma i tifosi chiedono a Fognini un exploit che somigli tanto alla trionfale cavalcata del 2019. Se ripetersi in toto pare, almeno alla vigilia poi staremo a vedere cosa accadrà in corso d’opera, estremamente complicato, l’azzurro dovrà mettere in campo il meglio del proprio repertorio spazzando via le nubi che si sono addensate sulla sua carriera in questi ultimi mesi.

