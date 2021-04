La squalifica di Fabio Fognini nel secondo turno dell’ATP 500 di Barcellona (Spagna) fa discutere. Nel corso del match contro lo spagnolo Bernabé Zapata Miralles, l’azzurro è stato sanzionato per “verbal abuse” nei confronti di un giudice di linea.

Fognini, infatti, è stato accusato di aver insultato l’arbitro, portando alla decisione di estrometterlo dal torneo, nonostante il ligure già in campo abbia cercato di giustificare il suo comportamento. Professando la propria innocenza, Fabio ha annunciato posteriormente che farà ricorso.

A prendere le difese dell’azzurro è stato anche l’ex capitano di Coppa Davis Corrado Barazzutti che all’Adnkronos ha così commentato quanto accaduto sulla terra rossa catalana: “Ho sentito Fabio e dice di non aver detto nulla all’arbitro e che le parolacce proferite fossero rivolte a se stesso perché stava giocando male. Io credo alle sue parole perché Fabio ha tanti difetti ma è un ragazzo sincero. Immagino che ci sia stato un malinteso e l’arbitro ha pensato che gli insulti fossero rivolti a lui“,

A detta di Barazzutti, dunque, l’azzurro paga a caro prezzo la nomea che si è creato nel corso del tempo, ricordando la squalifica negli US Open 2017 e la multa salata a Wimbledon nel 2019: “Non c’è dubbio che in passato abbia fatto cose sbagliate e ora è tenuto particolarmente d’occhio dall’ATP che non gliene fa passare più una. Rischia una squalifica? Non credo penso che finisca con una multa ma non ne sono completamente sicuro“, ha chiosato l’ex capitano di Davis.

Foto: LaPresse