Tennis, Bianca Andreescu positiva al Covid-19. Forfait a Madrid, rientro in campo rimandato

Bianca Andreescu è risultata positiva al Covid-19 e non potrà prendere parte al WTA 1000 di Madrid, in programma da giovedì 29 aprile a sabato 8 maggio 2021. La tennista canadese dovrà quindi rimandare ulteriormente il suo rientro alle competizioni, a poco meno di un mese di distanza dall’infortunio alla caviglia rimediato durante la finale di Miami contro l’australiana Ashleigh Barty.

La vincitrice degli US Open 2019 aveva recuperato ed era pronta a rimettersi in gioco, ma un tampone positivo all’arrivo in Spagna la costringe di fatto a dare forfait per il torneo iberico. La stagione europea sulla terra battuta è comunque ancora molto lunga, con il Roland Garros previsto dal 30 maggio al 13 giugno per quanto riguarda i tabelloni principali di singolare.

“Cari fan, dopo essere risultata per due volte negativa prima del mio viaggio verso Madrid, mi hanno tristemente informato che sono risultata positiva al Coronavirus dopo l’arrivo in Spagna e che quindi non potrò giocare al Madrid Open, nel corso della prossima settimana. Io mi sento bene, continuo a seguire i protocolli del caso e le linee guida sulla sicurezza. Non vedo l’ora di tornare a competere nel circuito“, ha annunciato sui social Andreescu.

