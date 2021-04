E’ il momento di tornare in campo: l’andata dei quarti di finale della Champions League 2020/2021 bussa alle porte del calcio europeo, nella due giorni del 6-7 aprile.

Quattro partite in programma, due martedì e due mercoledì, tutte con calcio d’inizio fissato per le ore 21: si apre il 6 aprile con Real Madrid-Liverpool Manchester City-Borussia Dortmund, per poi proseguire il 7 aprile con Bayern Monaco-PSG e Porto-Chelsea. Andiamo a vedere di seguito, programma, orari e tv delle gare.

Champions League, calendario partite 6-7 aprile: programma, orari, tv

Martedì 6 aprile

Real Madrid-Liverpool 21:00 | Diretta tv in chiaro su Canale 5 e in abbonamento su Sky Sport Football (203) e in streaming su Mediaset Play, Sky Go e Now Tv

Manchester City-Borussia Dortmund 21:00 | Diretta tv su Sky Sport Football (203) e in streaming su Sky Go e Now Tv

Mercoledì 7 aprile

Bayern Monaco-PSG 21:00 | Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e in streaming su Sky Go e Now Tv

Porto-Chelsea 21:00 | Diretta tv su Sky Sport Football (203) e in streaming su Sky Go e Now Tv

Foto: LaPresse