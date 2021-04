Al Grand Hotel Millennium di Sofia si è conclusa la terza giornata degli Europei 2021 di taekwondo. Quattro, anche oggi, le categorie sui tatami bulgari: andiamo a vedere come sono andate le cose.

Taekwondo, Europei 2021: i risultati della terza giornata. Italia, c’è il bronzo di Alessio. Ori per le croate Vuletić e Jelic

Donne (-62 kg)

1. Bruna Vuletić (Croazia) (14-10 in una finale dove a un certo punto 9-9)

2. Marija Stetic (Bosnia Erzegovina)

3. Kristina Prokudina (Russia)

3. Irem Yaman (Turchia)

Il primo oro croato della giornata arriva nella categoria di peso più leggera del programma di questo sabato 10 aprile. La taekwondoka classe 1999 batte in finale la bosniaca Marija Stetic, dopo essersi trovata sul 9-9, con lo score di 14-10.

Donne (-67 kg)

1. Matea Jelić (Croazia)

2. Lauren Williams (Gran Bretagna)

3. Magda Wiet (Francia)

3. Nur Tatar (Turchia)

Il secondo oro croato a Sofia arriva per merito della ragazza classe 1997, già bronzo di categoria agli Europei di Montreux 2016. Non facile avere ragione nel duello per l’oro della britannica Williams, regolata con lo score di 13-10.

Uomini (-74 kg)

1. Karol Wladys Robak (Polonia) (16-12 finale vinta)

2. Nedzad Husic (Bosnia Erzegovina)

3. Daniel Quesada (Spagna)

3. Badr Achab (Belgio)

Risuona l’inno polacco a Sofia. Cavalcata splendida quella di Robak che suggella la sua giornata imponendosi 16-12 in una finale comunque emozionante contro il bosniaco Nedzad Husic.

Uomini (-80 kg)

-80 kg

1. Maksim Khramtcov (Russia)

2. Milan Beigi (Azerbaijan)

3. Simone Alessio (Italia)

3. Raul Martinez (Spagna)

Nella categoria dove l’azzurro Simone Alessio mette il suo timbro andando a prendersi un meritato bronzo, a vincere l’oro è Maksim Khramtcov (peraltro giustiziere in semifinale dell’italiano), nel “match of the day”. Il russo infatti si impone al golden score (3-0) dopo che nei tre round regolamentari aveva impattato sul 12-12 contro il tostissimo azero Milan Beigi.

FOTO: FITA/Roberto di Tondo