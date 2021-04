Sport in tv oggi (sabato 3 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

La pandemia ha fermato a lungo gli eventi sportivi, ma la ripartenza è arrivata, ed oggi, sabato 3 aprile, saranno di scena diversi sport: il calcio con la Serie A, il basket con NBA e Serie A, il tennis con la finale del torneo WTA di Miami, ed i motori, con le qualifiche del GP di Doha del Motomondiale.

SPORT IN TV SABATO 3 APRILE: ORARI E PROGRAMMA COMPLETO

03.00 Basket NBA, regular season: New Orleans Pelicans-Atlanta Hawks – Sky Sport NBA, Sky Go, Now TV

03.00 Curling, Mondiali: Italia-Cina – YouTube WCF

09.00 Nuoto, Assoluti: eliminatorie maschili – livestream.com/microplustiming

11.00 Nuoto, Assoluti: eliminatorie femminili – livestream.com/microplustiming

12.25 Moto3, GP Qatar: prove libere 3 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now TV, DAZN

12.30 Calcio. Serie A: Milan-Sampdoria – Sky Sport Serie A, Sky Sport 251, Sky Go, Now TV

13.20 Moto2, GP Qatar: prove libere 3 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now TV, DAZN

14.15 MotoGP, GP Qatar: prove libere 3 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now TV, DAZN

15.00 Calcio. Serie A: Sassuolo-Roma – Sky Sport Serie A, Sky Sport 252, Sky Go, Now TV

15.00 Calcio. Serie A: Napoli-Crotone – Sky Sport 253, Sky Go, Now TV

15.00 Calcio. Serie A: Atalanta-Udinese – Sky Sport 254, Sky Go, Now TV

15.00 Calcio. Serie A: Genoa-Fiorentina – Sky Sport 255, Sky Go, Now TV

15.00 Calcio. Serie A: Benevento-Parma – Sky Sport 256, Sky Go, Now TV

15.00 Calcio. Serie A: Lazio-Spezia – DAZN1, DAZN

15.00 Calcio. Serie A: Cagliari-Verona – DAZN1+, DAZN

15.00 Ciclismo, Grand Prix Miguel Indurain – Eurosport 1, Eurosport Player

16.00 Rugby femminile, Inghilterra-Scozia – Eurosport Player

16.00 Judo, Grand Slam – Eurosport Player

16.00 Sollevamento pesi, Europei – Eurosport Player

16.30 Basket, Serie A: Dolomiti Energia Trentino-Umana Reyer Venezia – Eurosport Player

16.30 Moto3, GP Qatar: qualifiche 1 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8, tv8.it, Sky Go, Now TV, DAZN

16.55 Moto3, GP Qatar: qualifiche 2 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8, tv8.it, Sky Go, Now TV, DAZN

17.00 Basket, Serie A: Acqua S.Bernardo Cantù-Happy Casa Brindisi – Eurosport 2, Eurosport Player

17.25 Moto2, GP Qatar: qualifiche 1 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8, tv8.it, Sky Go, Now TV, DAZN

17.30 Basket, Serie A: Carpegna Prosciutto Pesaro-De’Longhi Treviso – Eurosport Player

17.30 Nuoto, Assoluti: finali – RaiSport+HD, RaiPlay

17.50 Moto2, GP Qatar: qualifiche 2 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8, tv8.it, Sky Go, Now TV, DAZN

18.00 Basket, Serie A: Vanoli Basket Cremona-UNAHOTELS Reggio Emilia – Eurosport Player

18.00 Calcio. Serie A: Torino-Juventus – DAZN1, DAZN

18.20 MotoGP, GP Qatar: prove libere 4 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8, tv8.it, Sky Go, Now TV, DAZN

19.00 MotoGP, GP Qatar: qualifiche 1 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8, tv8.it, Sky Go, Now TV, DAZN

19.00 Tennis, WTA 1000 Miami: finale – SuperTennisTV

19.00 Basket, Serie A: Fortitudo Lavoropiù Bologna-Germani Brescia – Eurosport Player

19.00 Sollevamento pesi, Europei – Eurosport 1, Eurosport Player

19.25 MotoGP, GP Qatar: qualifiche 2 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8, tv8.it, Sky Go, Now TV, DAZN

20.45 Calcio. Serie A: Bologna-Inter – Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A, Sky Sport 251, Sky Go, Now TV

20.45 Basket, Serie A: Banco di Sardegna Sassari-Virtus Segafredo Bologna – RaiSport+HD, RaiPlay, Eurosport Player

21.00 Rugby femminile, Francia-Galles – Eurosport Player

21.30 Calcio, Copa del Rey: Athletic Club-Real Sociedad – Eurosport 1, Eurosport Player

21.30 Golf, PGA Tour: Texas Open – Eurosport 2, Eurosport Player

22.00 Curling, Mondiali: Italia-Svezia – YouTube WCF

Foto: MotoGP.com Press

