Sonego-Djere oggi, orario Finale ATP Cagliari: tv, programma, streaming

Lorenzo Sonego e il serbo Laslo Djere si affronteranno oggi, domenica 11 aprile alle ore 13.00 (diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Collection), per la Finale del Sardegna Open 2021. Sulla terra rossa di Cagliari il piemontese andrà a caccia del primo titolo ATP sulla terra rossa, dopo quello conquistato sull’erba di Antalya (Turchia) nel 2019.

Il 25enne azzurro, n.34 ATP e terzo favorito del seeding, viene dal successo in semifinale contro l’americano Taylor Fritz (n.30 del mondo) per 6-4 5-7 6-1 e disputa il terzo atto conclusivo del circuito maggiore in carriera, dopo quello menzionato in Turchia e quello sul cemento di Vienna dell’anno scorso. Sonego è il primo azzurro dopo Andreas Seppi a raggiungere l’ultimo atto di un torneo nelle tre superfici.

Sono due i precedenti tra i due tennisti, con un successo a testa: Sonego si è imposto nell’unico match sul rosso (Marrakesh 2019), mentre il serbo ha vinto nel 2020 a Doha sul cemento. Si prospetta quindi una sfida interessante.

Di seguito il programma dettagliato e l’orario della Finale dell’ATP di Cagliari tra Lorenzo Sonego e Laslo Djere. La partita sarà in diretta televisiva su Sky Sport Uno HD (201), Sky Sport Collection (205) e SuperTennis HD ed in diretta streaming su SkyGo, NOW e sul sito Supertennis. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE dell’incontro:

PROGRAMMA SONEGO-DJERE

Domenica 11 aprile

ore 13.00 Sonego-Djere – Finale ATP Cagliari 2021

COME VEDERE SONEGO-DJERE IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta televisiva Sky Sport Uno HD (201), Sky Sport Collection (205) e SuperTennis HD

Diretta streaming SkyGo, Now, sito SuperTennis

OA Sport vi proporrà le DIRETTE LIVE testuali dei match di Musetti e di Sonego.

Foto: LaPresse