Sollevamento pesi, Europei 2021 oggi: orari, tv, programma, streaming, italiani in gara 10 aprile

Gli Europei di sollevamento pesi 2021 sono giunti all’ultimo fine settimana di gara, e in quel di Mosca (Russia) vedranno disputarsi ben tre gare, con i migliori atleti del Vecchio Continente, che cercheranno di strappare non solo le medaglie, ma anche misure valide per il ranking olimpico.

Tre le sfide in programma quest’oggi, a partire dalle ore 10, quando toccherà alla gara riservata ai -102 kg maschili, mentre alle 16 sarà la volta dei -109 kg maschili, con il quadro completato dalla finale dei -87 kg femminili. Non ci saranno italiani in pedana nella giornata odierna, ma avremo modo di seguire le finali in diretta televisiva esclusiva sui canali Eurosport, visibili sulla piattaforma Sky, ma anche in streaming su Eurosport Player, disponibili anche per DAZN e Tim Vision.

IL PROGRAMMA DI GIORNATA

Sabato 10 aprile

10.00 Finale 102 kg maschile

16.00 Finale 109 kg maschile

19.00 Finale 87 kg femminile

