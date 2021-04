Sollevamento pesi, Europei 2021: Loredana Toma domina la finale e centra il quarto titolo consecutivo nei 64 kg

Loredana Toma si conferma imbattibile e conquista il quarto titolo continentale consecutivo nella categoria fino a 64 kg, imponendosi nettamente a Mosca in occasione degli Europei 2021 di sollevamento pesi. La 25enne rumena, terza classificata negli ultimi due Mondiali, ha ribadito la propria superiorità a livello europeo riuscendo inoltre a ritoccare un record personale di specialità.

Toma, capace di mettersi al collo tutte e tre le medaglie d’oro a disposizione, ha firmato il nuovo primato europeo di strappo con 114 kg (battendo i 113 kg che aveva ottenuto a Roma nel 2020) ed in seguito è andata ad una sola alzata dal possibile record di slancio e di totale (che comunque le appartengono con 136 e 249 kg). Alla fine l’atleta classe 1995 si è dovuta accontentare di 130 kg di slancio e 244 kg complessivi, valevoli comunque per il tris di titoli.

Seconda piazza estremamente significativa per la britannica Sarah Davies, protagonista della miglior prestazione internazionale in carriera con 101 kg di strappo, 129 di slancio e 230 kg totali. In precedenza la 28enne inglese non era mai andata oltre quota 224 kg nelle competizioni internazionali, ma con la misura odierna fa un passo avanti forse decisivo per la qualificazione olimpica a Tokyo 2021.

Alle spalle di Davies, vincitrice di tre medaglie d’argento, si è inserita in terza piazza di ogni graduatoria la russa Anastasiia Anzorova con 100 kg di strappo, 122 di slancio e 222 kg di totale. Bella gara ma nessuna medaglia al collo per la tedesca Lisa Marie Schweizer, quarta classificata con 218 kg totali (100 di strappo, ottenuti però prima della russa, e 118 di slancio). Assente a Mosca in questa categoria l’azzurra Giorgia Bordignon, pienamente in corsa per la sua seconda partecipazione olimpica consecutiva.

Foto: Ververidis Vassilis/ Shutterstock.com