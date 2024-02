Sollevamento pesi, Toma conquista il sesto titolo europeo della carriera. Reeves in grande spolvero

Va in archivio senza grandi sorprese la prima gara con in palio le medaglie della quinta giornata dei Campionati Europei 2024 di sollevamento pesi, in corso di svolgimento sulla pedana di Sofia (Bulgaria) e valevole come evento di qualificazione olimpica verso i Giochi di Parigi. Nella categoria femminile -71 kg è arrivato infatti il trionfo della grande favorita rumena Loredana Elena Toma.

Si tratta del sesto oro della carriera agli Europei per la 28enne, rimasta quest’oggi abbastanza distante dalle sue migliori misure soprattutto nello slancio. Toma ha fatto la differenza infatti nello strappo, aggiudicandosi il titolo continentale di specialità con 114 kg per poi mettere in ghiaccio la vittoria nel concorso generale con un discreto clean and jerk da 127 kg (quarta piazza nella graduatoria di specialità).

241 kg di totale dunque per la rumena, che ha preceduto sul podio odierno la bielorussa Siuzanna Valodzka con 235 kg (bronzo di strappo a 105 kg, oro di slancio a 130 kg) e la tedesca Lisa Marie Schweizer con 231 kg (argento di snatch a 107 kg, poi 124 kg di slancio). La miglior prestazione del gruppo A è stata siglata in realtà dalla fenomenale americana Olivia Reeves (255 kg di totale; 115+140), fuori gara ovviamente nella lotta per le medaglie ma presente per poter consolidare la sua posizione nel ranking olimpico.