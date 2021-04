Finale estremamente tirata ed incerta fino all’ultima alzata, quella andata in scena a Mosca in apertura della terza giornata di gara dei Campionati Europei Senior 2021 di sollevamento pesi, valevoli come evento Gold di qualificazione ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021. Nella categoria femminile fino a 59 kg, presente nel programma a cinque cerchi, l’Azerbaigian ha portato a casa la medaglia d’oro di totale ed il titolo continentale grazie a Boyanka Kostova.

La 27enne, già tre volte campionessa d’Europa nei 58 kg (2012, 2015 e 2016), si è imposta anche nella nuova categoria di peso proprio all’ultimo e decisivo tentativo di slancio. Kostova ha ottenuto 211 kg complessivi, precedendo di una sola lunghezza la russa Olga Te (argento) e la francese Dora Tchakounte (bronzo, per aver messo a segno l’ultima misura valida dopo l’avversaria diretta).

L’azera è stata la migliore nella seconda parte di gara, aggiudicandosi anche l’oro di specialità nello slancio con 116 kg (rispetto ai 115 kg di Te e Tchakounte, rispettivamente seconda e terza), mentre nello strappo i suoi 95 kg non sono stati sufficienti per andare oltre ad un bronzo. La medaglia d’oro di strappo è andata infatti alla russa Olga Te, che ha ottenuto 95 kg prima delle rivali. Molto lontane tutte le altre, tra cui la britannica Zoe Smith in corsa per il pass olimpico sia nei -59 kg che nei -64 kg della nostra Giorgia Bordignon.

Foto: Ververidis Vassilis / Shutterstock